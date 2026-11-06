Вышел трейлер сериала 'Криминал' с Чарли Ханнэмом и Эмилией Кларк (видео)

Сериал со звездным актерским составом выйдет на Prime Video в январе 2027 года.

Стриминговый сервис Prime Video показал трейлер нового сериала в жанре криминальной драмы "Криминал" (Criminal).

События сериала будут вращаться вокруг нескольких поколений бандитских семей и их преступлений, которые связывают прошлое и настоящее.

Главные роли в сериале исполнили Чарли Ханнэм ("Хулиганы", "Багровый пик", "Меч короля Артура", "Джентльмены", сериал "Сыны анархии"), Ричард Дженкинс ("Форма воды", сериалы "Полиция Майами", "Клиент всегда мертв", "Берлинская резидентура"), Адрия Архона ("Тройная граница", "Морбиус", "Моргни дважды", "Наемный убийца", сериалы "Нарко", "Андор", "Настоящий детектив"), Эмилия Кларк ("Терминатор: Генезис", "До встречи с тобо", сериал "Игра престолов"), Люк Эванс ("Форсаж 6", "Дракула", "Высотки", "Медвежья ловушка", франшиза "Хоббит") и другие.

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Автором сериала выступил американский автор комиксов Эд Брубейкер – в основу сюжета легла его собственная одноименная серия графических романов, созданных совместно с британским художником комиксов Шоном Филлипсом.

Съемки сериала проходили летом-осенью 2024 года в американском Портленде.

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов. Первые четыре из них выйдут 13 января 2027 года, еще четыре станут доступны 27 января.

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