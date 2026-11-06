Мощные ливни уничтожили знаменитые скалы в США

Скальные образования "Трон пришельца" и "Крылья короля" больше не существуют.

На юго-западе США сильные дожди и наводнения привели к разрушению двух знаменитых природных достопримечательностей. В штате Нью-Мексико обрушились скальные образования Alien Throne ("Трон пришельца") и King of Wings ("Крылья короля"), которые долгие годы привлекали туристов и фотографов.

Как пишет Independent, эти необычные формы рельефа появились благодаря многовековому воздействию ветра, воды и времени. Массивные каменные глыбы удерживались на узких глиняных основаниях, создавая впечатление неустойчивых конструкций.

Последние недели юго-запад США переживает серию мощных штормов. Обильные осадки обрушились на уже переувлажненную после необычно дождливой осени почву. В Нью-Мексико, Колорадо, Юте и Аризоне реки вышли из берегов, а потоки воды затопили обычно сухие русла, разрушили дома и вызвали эрозию грунта. По предварительным оценкам, ущерб может составить сотни миллионов долларов.

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О разрушении скалы King of Wings стало известно в начале октября: туристы опубликовали фотографии огромной каменной плиты, лежащей на земле. Когда именно обрушился "Трон пришельца", неизвестно. Из-за плохого состояния дорог гид Киало Уинтерс несколько недель не мог добраться до этого места. Лишь 30 октября он увидел, что знаменитая скала превратилась в обломки.

Для местных коренных народов эти образования имели не только природную, но и культурную ценность. На протяжении тысячелетий они служили ориентирами для предков, передвигавшихся по торговым маршрутам, а также были частью историй и преданий.

Местные жители призывают туристов бережно относиться к оставшимся скалам: не взбираться на них и не забирать обломки на память. Хотя природные достопримечательности постепенно разрушались под воздействием погоды, их исчезновение стало большой потерей для региона.

Теперь память о необычных скалах сохранится благодаря фотографиям, рисункам и рассказам тех, кому посчастливилось увидеть их своими глазами.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как во время туристической поездки наслаждаться городом при плохой погоде.

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