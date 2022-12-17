Ограничения будут касаться военно-промышленного комплекса, телеканалов, банков и предоставления консалтинговых услуг компаниям из РФ.

Литва воспользуется правом применять исключения, предусмотренные девятым пакетом санкций Европейского Союза в отношении России.

Как заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, такое же право имеет и любое другое государство, сообщает Delfi.

"Компромисс был найден, он позволяет Литве очень просто не применять эти исключения. Такое же право имеет и любое другое государство", - сказал Ландсбергис и напомнил, что ограничения будут касаться военно-промышленного комплекса, телеканалов, банков и предоставления консалтинговых услуг компаниям из РФ.

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"Литва воспользуется возможностью, предоставленной Еврокомиссией, и не предоставит исключений сотням олигархов или, по крайней мере, тем, кто действительно находится в Литве, имеет деньги или компании в Литве", - добавил политик.

Девятый пакет антироссийских санкций:

15 декабря 2022 года ЕС согласовал девятый пакет санкций против Российской Федерации, введенных в связи с военной агрессией РФ в Украине.

Санкции применены к представителям Госдумы РФ, физических лиц, компаний и представителей военного сектора, лиц, которые были причастны к координации хищения украинского зерна и другой украинской продукции, к похищению людей, в частности детей.

В санкционный пакет вошли 5 российских политических партий, которые представлены в Госдуме РФ.

Кроме того, ЕС применил санкции к судьям Конституционного Суда РФ, а также лицам, которые причастны к российской пропаганде. 169 компаниям запрещено что-либо продавать, поскольку они причастны к обеспечению российского ВПК.

Также запрещен экспорт, который касается производства товаров в авиационной, космической промышленности, включая авиационными двигателями и частями к ним. ЕС распространил запрет на участие граждан ЕС в наблюдательных советах российских компаний во всех государственных компаниях.

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