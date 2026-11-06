Повреждения значительны: Минэнерго рассказало о новых разрушениях энергетических объектов

Наиболее сложной остается ситуация в столичном регионе.

В результате российских атак ночью и утром 6 ноября зафиксированы новые случаи отключения электроэнергии во многих регионах Украины. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"Враг не прекращает атаки на энергетическую инфраструктуру и применяет тактику повторных ударов, причиняя значительные повреждения энергообъектов. Ночью и утром в результате российских атак произошли новые отключения электроэнергии в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях", – отметили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что энергетики восстанавливают поврежденные объекты во всех пострадавших регионах, где это позволяют нормы безопасности.

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В настоящее время самая сложная ситуация сложилась в столичном регионе. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры там продолжают действовать сетевые ограничения.

В министерстве напомнили, что в большинстве регионов Украины введены почасовые графики отключения электроэнергии для населения, а для промышленных потребителей действуют графики ограничения мощности.

"Следите за сообщениями операторов систем распределения в своих регионах", – добавили в Минэнерго.

Состояние украинской энергетики – что говорят эксперты

Энергетический эксперт Юрий Корольчук отмечал, что аварии в энергосистеме будут возникать чаще даже без российских атак, ведь оборудование подстанций изношено и требует немедленного капитального ремонта.

Сообщалось, что Украина не получила вовремя необходимое энергетическое оборудование для ремонта поврежденных объектов. По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, это может замедлять восстановление энергетической инфраструктуры и влиять на продолжительность отключений электроэнергии.

При этом директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил, что риск масштабных отключений электроэнергии существует не только для Киевского региона и Днепра, но и для Одессы, Харькова и прифронтовых областей.

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