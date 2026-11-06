Люди 'кайфовали' от каннабиса почти 3000 лет назад: археологи нашли доказательства

Доказательства были обнаружены в одной из древнейших монументальных гробниц, связанных с материальной культурой скифов.

Люди могли начать использовать каннабис для получения психоактивного эффекта значительно раньше, чем считалось до сих пор – новое исследование свидетельствует, что это могло происходить как минимум 2800 лет назад. Как пишет The Independent, археологи, проводившие раскопки монументальной гробницы в Сибири, заявили, что нашли доказательства самого древнего известного использования каннабиса в психоактивных целях.

Полученные результаты исследования, опубликованные в журнале Science, указывают на то, что люди употребляли это растение как минимум на 300 лет раньше, чем это было зафиксировано в соседнем Китае.

"Использование наркотических веществ в древности давно интересует ученых. Древнегреческий историк Геродот писал, что около 440 года до нашей эры жители Центральной Азии курили каннабис. В последние годы археологи также находили семена этого растения в захоронениях в горных районах региона", – говорится в статье.

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Исследователи из Германии, России, Швеции и Швейцарии отмечают, что анализ волос, найденных в царской гробнице вместе с семенами каннабиса, помогает по-новому взглянуть на роль этого растения в древних обществах.

"Крайне редко случается, чтобы в одном археологическом контексте сохранились и части растений, и мягкие ткани человека с активными соединениями", – рассказал соавтор исследования, археолог Бернского университета Джино Каспари.

По его словам, пока невозможно установить, употребляли ли каннабис путем вдыхания дыма или через пищу.

Раскопки начались в 2017 году на большом кургане в археологическом комплексе Туннуг-1, расположенном в долине Уюк на юге Сибири. Там находится одна из древнейших монументальных гробниц, связанных с материальной культурой скифов – древних кочевников, переселившихся из Центральной Азии в южную Россию и Украину.

Участники экспедиции работали фактически посреди безлюдной местности. В течение нескольких месяцев они жили в палатках и преодолевали сложные погодные условия: с весны до осени исследователям приходилось сталкиваться с болотами, снегопадами, заморозками и огромным количеством комаров. По окружающей степи свободно перемещались табуны лошадей.

Среди крупных археологических находок – оружие из захоронений, конская упряжь и предметы с изображениями животных в характерном для скифов стиле. Однако настоящим открытием стали небольшие черные пятнышки, которые оказались семенами каннабиса. Рядом также нашли сохранившиеся человеческие волосы, рассказал Каспари.

"Не так часто археологу выпадает возможность провести тест на употребление наркотиков у человека, умершего почти 3000 лет назад", – отметил он.

Возраст части из более чем тысячи найденных семян определили с помощью радиоуглецевого анализа. По словам Каспари, семена не могли оказаться в гробнице случайно – их намеренно положили в погребение. Это свидетельствует об особом значении растения для тогдашнего общества.

Впрочем, не все независимые эксперты согласились с выводами авторов работы.

Руководитель отдела судебной токсикологии Университетского медицинского центра Фрайбурга в Германии Фолькер Аувертер в письменном комментарии назвал анализ волос "научно слабым". По его мнению, доказательств недостаточно, чтобы утверждать, что человек употреблял каннабис.

"Что касается одного из центральных аспектов исследования, статья значительно уступает тому уровню, которого можно было бы достичь. Это важно, поскольку именно данные анализа волос лежат в основе основных утверждений аннотации – об употреблении каннабиса и его использовании в психоактивных целях", – отметил эксперт.

Сегодня ученые не считают древние письменные свидетельства достоверными без дополнительных подтверждений. Кроме того, каннабис использовали не только как психоактивное вещество: из его семян изготавливали масло, а волокна применяли для производства тканей. Поэтому само наличие семян в захоронении еще не доказывает, что растение употребляли для изменения сознания.

Аувертер, который не участвовал в исследовании, также заметил, что полученные данные не позволяют отличить непосредственное употребление каннабиса от внешнего контакта с ним. Другими словами, следы вещества могли попасть на волосы просто из-за длительного пребывания рядом с растением в погребении. По мнению эксперта, для проверки результатов следовало провести лабораторный анализ с привлечением специалистов по судебной токсикологии.

В то же время Элиза Герра Досе из Университета Вальядолида в Испании не согласна с такой критикой. По её словам, токсикологический анализ волос уже применялся в археологических исследованиях для выявления следов психоактивных веществ.

В письменном комментарии специалистка отметила авторов за то, что благодаря выбранной методике они смогли показать: "каннабис не просто положили в могилу в качестве погребального дара – его действительно употребляли люди, связанные с погребальным обрядом".

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