Покушение на бизнесмена в Монако: СБУ проводит обыски у сотрудника ГУР, – Наем

Представители СБУ не соблюдали закон в ходе этого, подчеркнул адвокат.

Служба безопасности Украины проводит срочный обыск у сотрудника Главного управления разведки Украины. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Маси Наем, который, по его словам, является адвокатом сотрудника ГУР.

По словам Наема, дело, вероятно, касается попытки покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями, и его близких в Монако. Имя и фамилию сотрудника ГУР, у которого проходят обыски, Наем не сообщил.

"Выбили дверь. Повалили на землю. Надели наручники. Я, как адвокат военнослужащего, прибыл на место. Обыск проходит по адресу Смелянская, 15, кв. 84. Согласно закону, следовало дождаться сотрудников службы внутренней безопасности ГУР. Не дождались", – написал Наем.

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Что этому предшествовало

Напомним, в конце июня этого года в Княжестве Монако прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что взрыв произошел недалеко от трехэтажного дома у границы с французским Босоле. По данным правоохранительных органов, взрывное устройство сработало на пороге здания, которое находилось на реконструкции. Среди пострадавших в результате взрыва был и бывший украинский бизнесмен, а ныне гражданин Кипра Вадим Ермолаев.

В результате взрыва бизнесмен впал в кому. Он вышел из нее уже в июле. Его спутница, украинка Анна Насобина, которая находилась рядом в момент теракта, лишилась в результате этого обеих ног. Также медики диагностировали у нее минно-взрывные травмы и массивную кровопотерю. Сообщалось также о том, что пациентка может полностью лишиться зрения, слуха и речевых функций.

Впоследствии Ермолаев заявил, что не может назвать человека, который мог бы стоять за этим нападением. Бизнесмен заявил, что никогда не имел врагов. Также он отверг предположение, что к этому могли быть причастны его родственники.

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