'Тишина' в Олешках: РФ ввела более тысячи военных на левобережье Херсонской области, – СМИ

Кроме того, оккупанты доставили оборудование и боеприпасы в местную больницу, рассчитывая, что ВСУ не будут атаковать это здание.

Российская армия воспользовалась режимом прекращения огня во время гуманитарной миссии в оккупированных Олешках и перебросила на левобережье Херсонской области более тысячи военных. Украинские защитники не исключают, что противник может готовиться к наступлению на Херсон, однако уверяют, что готовы отражать его попытки продвижения. Об этом сообщили редакции проекта "Крым.Реалии" в 34-й отдельной бригаде морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

По словам начальника отделения беспилотных систем 34-й бригады Ярослава Мороза, во время режима тишины россияне смогли накопить силы на позициях, с которых украинские военные оттесняли их в течение последних шести месяцев. В результате противник фактически приблизился к линии соприкосновения на 20 километров.

До прекращения огня ситуация на левом берегу Херсонской области была иной. ВСУ расширили зону поражения, оттеснили российские подразделения и перерезали их логистические маршруты.

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В то же время массированных попыток штурма морские пехотинцы пока не фиксируют. По словам Мороза, речь идет лишь об единичных перемещениях российских военных.

Ярослав Мороз рассказал, что россияне прибывали на оккупированную территорию на автомобилях. Украинские военные отслеживали их передвижения, в том числе и выезд транспорта после завершения переброски личного состава.

"Они приехали просто на машинах, как это было в 2022 году, а потом, когда машины выезжали, мы отслеживали всё это, и выехало гораздо меньше машин, выехало гораздо меньше личного состава. Массированных штурмовых попыток пока не было, были единичные передвижения. Все эти единичные передвижения были пресечены, а личный состав ликвидирован. Массированных штурмовых действий в настоящее время нет. Но мы к ним готовы", – отметил военный.

Россияне доставили оборудование и боеприпасы в больницу в Олешках

Помимо личного состава, российские военные доставили в Олешковскую больницу значительное количество оборудования и боеприпасов. По словам Мороза, оккупанты понимали, что украинские защитники не будут атаковать это здание, поскольку там лечатся местные жители.

34-я отдельная бригада морской пехоты держит оборону Херсона, а также удерживает позиции на левом берегу Херсонской области и на островах.

Режим тишины действовал на время гуманитарной миссии в Олешках

В конце октября в Херсонской области в течение нескольких дней действовал режим прекращения огня. Его ввели на время гуманитарной миссии в оккупированных Олешках.

По итогам операции несколько сотен человек, которые оставались заблокированными в полуразрушенном городе, смогли выехать на территорию, контролируемую украинским правительством. Именно в этот период Россия перебросила в оккупированную часть Херсонской области более тысячи военных.

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