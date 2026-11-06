'Днепр – фактически линия фронта': Плетенчук рассказал, что происходит на Кинбурнской косе

В акватории находится множество самых разных мин, поэтому изучить местность сейчас невозможно.

Российские оккупационные войска, находящиеся на Кинбурнской косе, используют её для контроля выхода из Днепровско-Бугского лимана гражданских судов – навигация там очень опасна также из-за огромного количества взрывных устройств. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Как пояснил военный, находясь на косе, оккупанты препятствуют передвижению гражданских судов из морских портов, в частности Николаева и Херсона. Также россияне ведут с полуострова "огневой обстрел" по городам материковой Украины.

"В принципе, характер действий врага остается неизменным. Неизменным остается и то, что враг там периодически несет потери", – сказал Плетенчук и добавил, что оккупанты не чувствуют себя свободно на косе.

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Он также объяснил, насколько плотно заминирована акватория в районе Кинбурнской косы. По словам военного, для того чтобы это исследовать, нужно попасть в акваторию Днепровско-Бугского лимана – водоема, который "отделяет" побережье от Черного моря. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь, провести соответствующие исследования во время полномасштабного вторжения РФ в Украину невозможно – это очень опасно.

Как отметил Плетенчук, в эту акваторию впадает Днепр, через который после уничтожения россиянами Каховской ГЭС было вымыто большое количество взрывных устройств в акваторию. Речь идет о различных типах средств, начиная от якорных речных мин и заканчивая противодесантными, противопехотными минами.

"Потому что береговая линия на Днепре – это фактически линия фронта, и минирование там было соответствующим. Особенно учитывая то, что россияне много минируют, а левый берег пологий – многое смыло. Поэтому сейчас говорить о какой-то безопасной навигации невозможно. Там нужно проводить соответствующие противоминные мероприятия. Что касается Черного моря – другой части Кинбурнского полуострова – ситуацию там также нужно изучить. А это, к сожалению, оккупированная территория", – сказал Плетенчук.

Кинбурнская коса: что это за место

Эта песчаная коса в Николаевской области, в нескольких километрах от Очакова, является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Коса оккупирована россиянами с 2022 года. Оттуда россияне наносят удары по Очакову и другим населенным пунктам, из-за чего заблокировано судоходство из портов Херсона и Николаева. Эта коса – единственная оккупированная часть Николаевской области.

Кинбурнская коса – часть природно-заповедного фонда Украины – национального природного парка "Белобережье Святослава" и регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса".

Как писало УНИАН, Кинбурнскую косу враг захватил ещё в 2022 году и считает её очень важным объектом. Пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины, капитан 2-го ранга Дмитрий Плетенчук, заявил, что эта коса имеет стратегическое значение для оккупантов и в настоящее время остается районом активных боевых действий. Летом украинским военным удалось установить там украинский флаг, однако об освобождении этой территории пока речь не идет.

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