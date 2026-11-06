В Киеве и ряде областей ввели аварийные отключения, – Укрэнерго

В течение дня графики отключений могут часто меняться.

Сегодня, 6 ноября, в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях вынужденно введены аварийные отключения электроэнерг в 5 очередей. Как сообщили в"Укрэнерго", это необходимо для предотвращения снижения уровня напряжения в энергосистеме.

При этом сегодня в части регионов Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для других категорий потребителей в объеме от 2,5 до 4 очередей.

"Особенно сложной остается ситуация в Киеве. Из-за этого в течение дня графики отключений могут часто меняться. Энергетики непрерывно работают над стабилизацией ситуации и возвращением к прогнозируемым графикам отключений", – говорится в сообщении.

Видео дня

Из-за атак врага ночью и сегодня утром зафиксированы отключения электроэнергии в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Отключения света в Украине – последние новости

6 ноября в части областей Украины вынужденно вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Объем отключений составляет от 2,5 до 4 очередей (10–16 часов).

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что Россия не прекращает атаки на энергетическую инфраструктуру и применяет тактику повторных ударов, нанося значительные повреждения энергообъектам. На данный момент самая сложная ситуация сложилась в столичном регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: