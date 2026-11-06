Луна и Венера сблизятся на рекордное расстояние: когда наблюдать редкое явление

Луна пройдет менее чем в одном градусе от Венеры. Это станет самым тесным сближением двух небесных тел в 2026 году.

Уже в ближайшие дни любителей астрономии ждут несколько красивых небесных явлений. Главным событием станет сближение Луны и Венеры утром 7 ноября. Они окажутся на расстоянии менее одного градуса друг от друга. Это будет самое тесное сближение двух небесных тел в 2026 году, сообщает Forbes.

Как сообщается, утром 6 ноября Венера окажется рядом с тонким серпом Луны, освещенным примерно на 8%. Для наблюдений понадобится открытый горизонт на востоке и юго-востоке.

Самое красивое зрелище ожидается 7 ноября. Освещенная всего на 3% Луна пройдет менее чем в одном градусе от Венеры. Это будет самое тесное сближение Луны и этой планеты за весь 2026 год. Лучше всего наблюдать за ними примерно за 45 минут до восхода Солнца.

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На небе появляются зимние созвездия

Кроме того, после наступления темноты на востоке все выше поднимаются зимние созвездия. Можно увидеть Тельца с яркой оранжево-красной звездой Альдебаран и звездным скоплением Плеяды. Позже появится Орион, который легко узнать по трем звездам, образующим его пояс.

Рядом с Орионом находится созвездие Близнецов, главные звезды которого - Кастор и Поллукс. В декабре именно в этой области неба будет находиться радиант метеорного потока Геминиды.

В ближайшие недели ожидаются и другие астрономические события: пик метеорного потока Леониды придется на 17-18 ноября, 21 ноября Меркурий достигнет максимальной западной элонгации, а 24 ноября произойдет полнолуние, которое станет суперлунием.

Напомним, ранее сообщалось, что Венера могла поглотить свой спутник.

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