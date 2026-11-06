В Украине подешевела валюта: курс доллара и евро 6 ноября

Продать доллар можно в среднем по курсу 45,39 грн, а евро – 50,87 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 6 ноября, снизился на 8 копеек и составляет 46,04 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,39 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,72 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,87 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 46,27 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,00 гривень. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,98 грн/евро, а курс продажи – 51,60 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 6 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,44 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,04 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 21 копейку.

На следующей неделе, с 9 по 15 ноября, курс доллара на украинском валютном рынке может колебаться в пределах 45–45,7 грн, а евро – 50–52 грн. В то же время психологический эффект от пересечения долларом отметки в 45 грн будет постепенно ослабевать, а ситуация на наличном рынке может нормализоваться благодаря пополнению запасов валюты в банках, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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