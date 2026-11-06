Что скрывают чернобыльские кладбища: ученые поразили находками

Специалисты обследовали более двух десятков кладбищ и были поражены найденным.

Заброшенные кладбища Чернобыльской зоны оказались настоящими природными сокровищницами – исследователи зафиксировали более 400 видов растений, обнаружили вековые дубы и сосны, редкие представители флоры и древние курганы. Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Сообщается, что исследование инициировали ученые Биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Фальц-Фейна – доктор философии Надежда Скобель и доктор биологических наук, профессор Иван Мойсиенко. К полевым работам также присоединились специалисты Чернобыльского заповедника, в частности руководитель его научного отдела Денис Вишневский.

Как отмечается, кладбища зоны отчуждения имеют особую историю. После аварии на ЧАЭС местных жителей эвакуировали, села опустели, а кладбища, которые раньше были частью жизни общин, остались без привычного ухода и посетителей. Со временем эти территории превратились в своеобразные природные островки, где смогли сохраниться растения и деревья, исчезавшие в других местах.

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"Недавно ученые исследовали 24 кладбища Чернобыльской зоны. И результаты впечатляют: на их территории зафиксировано более 400 видов растений, из которых более 350 – дикорастущие или одичавшие. Обнаружены дубы с обхватом ствола более 4 метров, а самый толстый живой дуб имеет обхват 446 см. Есть и сосны, обхват которых достигает 259 см", – отмечают специалисты.

Среди находок – редкие и охраняемые растения, в частности голубоцветная наголовка, примула весенняя и можжевельник обыкновенный.

Помимо природных богатств, кладбища хранят и важные исторические свидетельства. Здесь обнаружили небольшие курганы, борты и деревянные погребальные сооружения старообрядцев. Эти находки помогают лучше изучить историю Полесья и его древние традиции.

По мнению исследователей, сохранению больших деревьев на кладбищах способствовали местные обычаи. Из-за сакрального отношения к местам захоронения деревья здесь не вырубали, опасаясь повредить могилы. Пока за пределами кладбищ старые дубы и сосны постепенно исчезали, на кладбищах они продолжали расти.

Ученые планируют продолжить исследования и обследовать эти территории в разное время года. Ведь одного визита недостаточно, чтобы выявить все ботаническое разнообразие. Особые надежды исследователи возлагают на весенние экспедиции, когда начинают цвести ранние растения. Именно тогда ученые рассчитывают найти орхидеи и другие эфемероиды – растения с коротким периодом вегетации.

Другие новости экологии

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали необычный гриб – круцибул. По словам ученых, это гриб, который прячет свои сокровища и удивляет своим необычным строением. Растения эти особенные. Плодовые тела обычно имеют всего 0,5–1 см в диаметре и напоминают миниатюрные чашечки или бокалы. В углублении расположены перидиолы – маленькие округлые образования, содержащие споры, которых может быть около 10–15 в каждом плодовом теле.

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