Военная снималась в 'МастерШеф' вместо лечения: ей начислили почти 250 тысяч выплат

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, причастны ли к этому другие лица.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении старшему лейтенанту ВСУ, которая официально ушла на больничный, но на самом деле стала участницей телевизионного шоу "МастерШеф".

По данным следствия, женщина в период с апреля по август 2025 года официально находилась на стационарном лечении в одном из военно-медицинских учреждений. Однако на самом деле большую часть времени проводила вне больницы. Помимо участия в кулинарном проекте "МастерШеф", она также находилась в Киеве, Харькове и в Одесской области и занималась своими делами.

Между тем командование было уверено, что офицер проходит лечение, и продолжало начислять ей положенные выплаты. За это время женщина получила почти 250 тыс. грн выплат.

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Сотрудники ГБР в настоящее время проверяют, причастны ли к этой ситуации другие лица. В частности, способствовали ли медики оформлению документов о стационарном лечении без фактического пребывания пациентки в больнице.

Военной сообщили о подозрении сразу по двум статьям – ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в условиях военного положения, повлекшее значительный ущерб).

Что предшествовало

Правоохранители официально не называют имени участницы. Однако в марте 2026 года 15-я бригада транспортной авиации сообщала, что их военнослужащая, офицер Виктория Кузнецова, официально находилась на лечении. Однако после выхода первого промо-видео 16-го сезона "МастерШеф" командование узнало о её участии в проекте и инициировало служебное расследование. Тогда также заявлялось, что результаты расследования будут переданы в ГБР.

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