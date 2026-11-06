Без тепла, воды и света: чиновник прогнозирует 'коммунальный апокалипсис' для 2 миллионов киевлян

Днепровский, Дарницкий и Деснянский районы в значительной степени зависят от централизованного теплоснабжения с крупных ТЭЦ.

На Левом берегу Киева под угрозой коммунальной катастрофы находятся 1,5–2 миллиона человек из-за отсутствия альтернативного отопления, водо- и электроснабжения. Об этом заявил председатель Деснянской РГА Максим Бахматов в эфире "Викна Новини", комментируя ситуацию с подготовкой столицы к отопительному сезону.

"На Правом берегу есть мини-ТЭЦ, и есть шанс, что что-то будет работать. Левому берегу, примерно 1,5–2 млн человек, грозит катастрофа и коммунальный апокалипсис", – сказал Бахматов.

По его словам, отопление значительной части Левого берега зависит от работы ТЭЦ-4, ТЭЦ-6 и частично ТЭЦ-5. В то же время ТЭЦ-6, которая является одним из ключевых источников теплоснабжения, подвергалась российским ударам на протяжении всех лет полномасштабной войны, а в январе этого года ее работу окончательно остановили.

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"У нас единственный источник отопления – это ТЭЦ-6. По ней наносили удары все эти пять лет, в январе этого года её добили, отопление прекратилось. Далее Кличко (мэр Киева Виталий Кличко, - УНИАН) принимает план устойчивости на 37 млрд грн. Мы ждали, что что-то будет работать, потому что это секретный план, он ничего району не доложил", – сказал Бахматов.

Он отметил, что в начале отопительного сезона отопление в школах запустили, однако уже через неделю его снова прекратили. Сейчас, по его словам, ТЭЦ не работает, а полноценных альтернативных источников тепла для районов, которые от нее зависят, нет.

"Воды нет, отопления нет, электричества нет. Резервных систем водоснабжения, электроснабжения и отопления не создано", – подчеркнул он.

Бахматов также поставил под сомнение эффективность использования бюджетных средств, выделенных на подготовку столицы к кризисным ситуациям.

По словам Бахматова, наибольшие риски возникают именно для жителей Левого берега столицы. Речь идет о Днепровском, Дарницком и Деснянском районах, которые в значительной степени зависят от централизованного теплоснабжения с крупных ТЭЦ. Он подчеркнул, что тип жилой застройки не имеет решающего значения: ни старые дома, ни новостройки не смогут обеспечить себя теплом, если в централизованной системе не будет теплоносителя.

Кроме того, Бахматов упомянул о своём давнем предложении рыть выгребные ямы. По его словам, неназванный депутат предположил, что такая необходимость может быть актуальна для всего Киева.

Впервые соответствующее предложение от Бахматова прозвучало ещё в январе 2026 года, но только для Троещины. Общественность, как и ожидалось, встретила данную инициативу без особого энтузиазма.

Эксперты критиковали эту идею из-за антисанитарии и невозможности обустройства таких объектов в черте города. В частности, энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечал, что такое решение не выдерживает никакой критики из-за нарушения санитарных норм, а также невозможности рыть такие ямы посреди улиц, где под землей проходят коммуникации и протекают грунтовые воды. Вместо этого гораздо более эффективным решением для города была бы организация распределенной генерации и автономных источников питания.

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