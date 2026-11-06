По словам Пескова, предстоящие переговоры затронут и вопросы системы безопасности в Европе.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Европу в том, что она до сих пор не определилась, кто будет представлять ее на предстоящих переговорах по прекращению войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос о том, какую роль Европа могла бы сыграть в предстоящих переговорах, Песков заявил, что она должна принимать в них участие, но до сих пор не смогла согласовать свои действия.

"Что касается предложений от европейцев, то мы их не получали. Нам о них ничего не известно", – заявил Песков журналистам.

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"Так или иначе, дискуссия перейдет к вопросу о будущей системе безопасности в Европе, когда речь пойдет о взаимных гарантиях безопасности между Россией и Украиной, и, конечно, на определенном этапе это будет невозможно сделать без участия европейцев", – добавил он.

В этом контексте он отметил, что "потребуется обсуждение с европейцами".

"Но, как мы видим, они до сих пор даже не смогли решить, кто может выступать от их имени. Поэтому с их стороны мы наблюдаем длительную нерешительность и нежелание", – резюмировал пресс-секретарь российского диктатора.

Участие Европы в переговорах по Украине – последние новости

В конце октября пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Кремль готов допустить представителей Европы к мирным переговорам по войне в Украине, но речь идет только о тех политиках, которые стремятся поддерживать контакты с Москвой. В то же время она не уточнила, представителей каких именно стран Евросоюза российская сторона хотела бы видеть за столом переговоров.

По словам Захаровой, европейские чиновники могут приезжать в Россию и вести переговоры, если у них есть такое желание.

В четверг, 5 ноября, премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Евросоюз определиться, кто и с какими полномочиями будет представлять блок на переговорах по поводу войны России против Украины.

По мнению Мелони, присутствие сразу нескольких переговорщиков, представляющих интересы ЕС в разных форматах, подрывает доверие к Евросоюзу.

Впоследствии президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке масштабного соглашения, которое охватит не только Украину, но и всю Европу. Об этом он заявил после встречи в Белом доме с посланником российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. В то же время Трамп не стал раскрывать подробности их беседы.

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