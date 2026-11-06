Назван смартфон 2026 года с самой лучшей камерой: он обошел даже iPhone 18 Pro

Лаборатория DxOMark отметила сбалансированную работу камер Motorola Signature 27 как при фотосъемке, так и при записи видео.

Новый флагман Motorola Signature 27 занял второе место в глобальном рейтинге камер смартфонов по версии DxOMark, опередив iPhone 18 Pro, Samsung Galaxy S26 Ultra и других именитых соперников. Об этом пишет Gizmochina.

Смартфон, анонсированный 5 ноября, сразу вошел в топ рейтинга DxOMark с результатом 173 балла. Это лучший результат среди моделей, выпущенных в 2026 году, и второй показатель в глобальном рейтинге платформы. Лучше Motorola Signature 27 снимает только Huawei Pura 80 Ultra, получивший 175 баллов.

Эксперты DxOMark отметили сбалансированную работу камер Motorola Signature 27 как при фотосъемке, так и при записи видео. Особенно хорошо устройство справляется с портретами: снимки отличаются естественной передачей оттенков кожи, правильной экспозицией и высокой детализацией. При групповой съемке сохраняется резкость лиц людей, находящихся на разном расстоянии от объектива.

Видео дня

Хорошие результаты смартфон показал и при использовании телеобъектива. Оптический зум 3x позволяет получать четкие снимки с близкого расстояния, а высокое качество картинки сохраняется вплоть до шестикратного увеличения. При дальнейшем приближении телефон переключает режим работы сенсора, чтобы восстановить детализацию и сохранить текстуры на фотографиях.

Видеосъемка также оказалась одной из сильных сторон Signature 27. По оценке специалистов, смартфон обеспечивает правильную экспозицию, естественные цвета и надежную автофокусировку. При записи неподвижных объектов уровень шумов остается низким, а яркость и цветопередача плавно адаптируются к изменению освещения.

Однако у камеры Signature 27 есть и слабые стороны. При съемке удаленных объектов с большим увеличением фотографии заметно теряют детализацию. В очень темных условиях камера может неправильно передавать отдельные цвета, а некоторые участки снимков выглядят менее четкими.

Проблемы возникают и при съемке движущихся объектов: на снимках может появляться размытие, особенно при недостаточном освещении. При записи видео в таких условиях также становится заметнее цифровой шум. Несмотря на недостатки, Motorola Signature 27 удалось опередить флагман Apple и максимально приблизиться к лидеру рейтинга.

Анонсированный Motorola флагман Signature 27 получил 6,8-дюймовый OLED-экран пиковой яркостью 12 000 нит, процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, до 12 ГБ ОЗУ и батарейку 7000 мАч. Блок камер включает главный 50 Мп сенсор Sony LYTIA L910 с оптической стабилизацией, ультраширик на 50 Мп и телеобъектив на 200 Мп. Продажи стартуют 16 ноября по цене от $1600.

Ранее в сети появился список смартфонов Motorola, которые точно получат обновление до Android 17. В перечень вошло около 50 моделей.

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