Ryanair вводит новые правила для пассажиров с багажом: что изменится

Новое правило коснется пассажиров с чемоданами, тогда как путешественники, имеющие только ручную кладь, смогут путешествовать на прежних условиях.

Бюджетная авиакомпания Ryanair вводит новые правила сдачи зарегистрированного багажа. С 10 ноября стойки приема чемоданов в аэропортах будут прекращать работу за 60 минут до запланированного вылета вместо нынешних 40 минут. Изменение коснется пассажиров, путешествующих с багажом, сдаваемым в багажное отделение самолета. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на заявление авиакомпании.

О предстоящих изменениях Ryanair объявила еще в апреле. В авиакомпании пояснили, что нововведение должно дать пассажирам больше времени для прохождения контроля безопасности и паспортного контроля в аэропорту.

По словам представителей перевозчика, примерно 20% его клиентов путешествуют с зарегистрированным багажом. Именно для них дополнительные 20 минут могут оказаться важными, особенно в периоды повышенного пассажиропотока, когда на контроле образуются более длинные очереди.

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Генеральный директор Ryanair Дара Брейди подтвердил, что новое правило вступит в силу во вторник, 10 ноября.

"Со вторника, 10 ноября, прием багажа во всех аэропортах Ryanair будет прекращаться за 60 минут до запланированного вылета вместо нынешних 40 минут", – сообщил он.

По словам Брейди, это даст пассажирам больше времени, чтобы пройти все необходимые проверки и вовремя добраться до выхода на посадку.

Пассажиры без зарегистрированного багажа не почувствуют изменений

Нововведение не затронет примерно 80% пассажиров Ryanair, путешествующих без зарегистрированного багажа. Им, как и раньше, нужно будет пройти онлайн-регистрацию до прибытия в аэропорт.

После этого путешественники смогут направляться непосредственно к контролю безопасности, а затем – к выходу на посадку. Таким образом, изменение касается именно тех, кому нужно сдать чемодан перед полетом.

Ryanair предупреждает о возможном подорожании авиабилетов в 2027 году

Помимо изменения правил перевозки багажа, руководство Ryanair предупреждает о возможном значительном росте стоимости авиаперелетов в Европе.

В прошлом месяце генеральный директор компании Майкл О'Лири заявил, что в 2027 году путешественники могут столкнуться с самым значительным повышением цен на авиабилеты в истории.

По прогнозу О'Лири, в течение ближайших месяцев количество доступных мест на рейсах может сократиться из-за банкротств и поглощений авиакомпаний. В сочетании с проблемами с авиационным топливом это может привести к росту тарифов на 20%.

Причиной подорожания топлива стала война в Иране, которая вызвала резкий рост цен на авиационное топливо. Ситуацию осложнило фактическое закрытие Ормузского пролива, из-за чего авиакомпании, не застраховавшиеся от колебаний цен, столкнулись с сокращением прибыли.

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