Первую волну мобилизированных бросят на пополнение подразделений, которые понесли 40-60% потерь.

Советник ОП Алексей Арестович сомневается в успехах частичной мобилизации в России, так как военный потенциал РФ вряд ли справиться с таким наплывом новобранцев.

Об этом Арестович рассказал в интервью российскому юристу Марку Фейгину.

По словам Арестовича, первую волну мобилизированных бросят на пополнение подразделений, которые понесли 40-60% потерь.

"Оно (стадо) будет более-менее способным там, где сохранилось кадровое ядро", - объяснил советник ОП.

При этом угроза повторного наступления на Киев сохранится, если успешной будет вторая волна пополнения резервов. В то же время Арестович отметил, что ресурсов сформировать новые соединения в связи с отсутствием младшего командного состава у россиян нет.

"Контрудар на Харьковском направлении возможен, чтобы держать в напряжении наши войска. Возможно усиление группировки на Сватово, чтобы выбросить нас за Оскол снова", - сказал Арестович.

Он согласился, что в настоящее время мобилизация Путина скорее "демонстрация и попытка оказать давление".

"Это жуткий идиотизм. Потому что руководство не справилось с ведением "специальной военной операции" - ресурсно, административно, аппаратно, кадрово. Когда ты понимаешь, что с чем-то не справляешься, ты сокращаешь и уплотняешь это. Но они, имея убогую управленческую структуру, наоборот, усложняют для своего аппарата задачи, которые сложнее решать", - высказался Арестович.

Мобилизация в России

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России - в первую очередь специалистов с боевым опытом численностью до 300 тысяч человек.

Более того, СМИ обращают внимание, что неопубликованный для общественности указ российского президента может позволить руководству РФ мобилизовать до 1 миллиона человек.

В то же время западные эксперты сомневаются в способности Вооруженных сил России принять, обучить и обеспечить хотя бы изначально заявленное количество новобранцев.

Аналитики считают, что мобилизация в России демонстрирует сложное положение оккупантов на поле боя, ведь совпала с военным поражением ВС РФ под Харьковом, а также не помешает контрнаступления ВСУ в ближайшей перспективе.

В то же время экспертная среда склоняется к мнению, что первыми мобилизуют мужчин на оккупированных территориях Украины, как это было накануне 24 февраля с ОРДЛО.

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