По словам советника ОПУ, применение РФ тактического ядерного оружия не остановит и не напугает украинских военных, а сделает их еще более злыми и мотивированными.

Если Россия совершит ядерный удар по территории Украины, это спровоцирует ответ стран Запада, в частности, США могут полноценно вступить в войну.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

По мнению Арестовича, вероятность применения Россией ядерного оружия возросла, но это вряд ли перерастет в тотальную ядерную войну.

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"После того, как он объявил эту мобилизацию, вероятность применения ядерного оружия возросла, прямо скажем. Так считают и в НАТО, так говорят и американцы, они относятся всерьез. Но это последнее, что у него будет. Я не верю в тотальную ядерную войну, я верю в разовое применение ядерного оружия на устрашение, например", - сказал он.

По его словам, применение Россией тактического ядерного оружия не остановит и не напугает украинских военных, а сделает их еще более злыми и мотивированными.

"Что будет, если мы не устрашимся? Вот представим себе, мы наступаем, они шарахают ядерным оружием по какой-то украинской бригаде. Конечно, у нас будут большущие потери. А остальные взяли, и продолжили наступать. Что дальше? Мы продолжаем воевать, но воюем еще злее, намного злее", - считает Арестович и добавляет, что применение нескольких ядерных боезарядов уже будет означать полноценную ядерную войну.

Советник ОПУ также считает, что в случае такого развития событий США полноценно вмешаются в войну.

"Они это знают, все предупреждения в Кремль отправлены. Боле того, мне кажется, что и по поводу референдума все предупреждения направлены. Безусловно референдум и мобилизация - это эскалация. Но тут вопрос. Вот ты начал эскалировать, но у тебя кишка не слишком тонка для поднятия ставок? За пол года даже идиот мог бы убедиться, что у Запада нервы крепкие, что они не боятся?", - добавил Арестович.

Он допускает, что Кремль все таки пойдет на применение ядерного оружия как последнего средства, но считает, что от этого испугается в первую очередь сама Россия.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек. Помимо частичной мобилизации Путин пригрозил всему миру ядерным оружием.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

В то же время в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результатов их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство. В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что сейчас именно Украина удерживает инициативу на передовой.

22 сентября стало известно, что министры иностранных дел Европейского Союза согласились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия в Украину. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что заявление Путина, которое включало шаги по аннексии украинских территорий и угрозу использования ядерного оружия, свидетельствует о панике и отчаянии в Кремле.

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