Украинские защитники на этом направлении получают все самое лучшее.

В Бахмуте Вооруженные силы Украины ликвидировали 21 тысячу наемников ЧВК "Вагнера". Еще 60 тысяч боевиков получили ранения.

"21 тысяча "вагнеровцев" уничтожена в Бахмуте, 60 тысяч - ранены. То есть потерь 81 тысяча "вагнеровцев". К сожалению, у нас тоже были потери, но их невозможно сравнить даже", - заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

По его словам, украинские защитники на Бахмутском направлении получают лучшее и новейшее вооружение, которое Украине присылают западные партнеры.

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"Не хочу говорить о деталях, но все самое лучшее, все новейшее люди получали на этом направлении. Лучшие системы, лучшая артиллерия, все лучшее. Я думаю, что это была самая мощная защита, которую только можно было сформировать", - подчеркнул глава государства.

Ситуация в Бахмуте - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 5 июня ВСУ продвинулись еще более 1,5 км под Бахмутом. Они заняли господствующие высоты на юге Бахмута из-за чего оккупанты были вынуждены перейти в оборону.

Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорил, что ВСУ в Бахмуте достигли главного - измотали ЧВК "Вагнер".

Всего с начала вторжения россияне потеряли уже около 211 тысяч 150 своих солдат.

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