Украинские силы заняли господствующие высоты в окрестностях Бахмута, и на юге города российские оккупанты были вынуждены перейти в оборону.

ВСУ продвинулись на более чем 1,5 километра на Бахмутском направлении. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Заместитель министра отметила, что в последние дни российские информационные силы увеличили количество вбросов насчет украинского контрнаступления. Вместе с этим, она отметила, что наши защитники имеют довольно значительные успехи на этом участке фронта в последние дни.

"Согласно свежей информации по Бахмутскому направлению, в ходе ведения боевых действий мы продвинулись вперед на участке Орехово-Васильевка и Прасковеевка от 200 до 1600 метров. В направлении Ивановское-Клещиевка у нас есть продвижение от 100 до 700 метров. Как можно видеть, мы имеем успех", - коротко сообщила Маляр.

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Она напомнила, что украинские силы заняли господствующие высоты на юге Бахмута, в результате чего россияне были вынуждены перейти в оборону.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы перешли к наступательным действиям на Бахмутском направлении.

Ранее, 4 июня, Минобороны России заявило, что ВСУ начали контрнаступление на пяти участках фронта на "Южно-Донецком направлении".

Генеральный штаб Украины опроверг эту информацию и отметил, что вбросы россиян комментировать не будет.

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