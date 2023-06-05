Враг знает, что Украина одержит победу, подчеркнул президент.

Россия истерично воспринимает успехи украинских военных в Донецкой области, отметил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он поблагодарил всех воинов, которые "дали за этот день именно те новости, которые мы ожидаем".

"Бахмутское направление - молодцы, воины! Мы видим, как истерично Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции. Враг знает, что Украина одержит победу. Они это видят. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, и в частности в Донецкой области. Спасибо за это!" - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Президент Украины отметил 5-ю отдельную штурмовую бригаду и 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которые решительно и результативно защищают наши позиции, уничтожают оккупантов и двигаются вперед.

Ситуация под Бахмутом - главное на вечер 5 июня

По состоянию на 5 июня ВСУ продвинулись еще более 1,5 км под Бахмутом. Указывалось, что наши защитники заняли господствующие высоты на юге Бахмута, в результате чего россияне были вынуждены перейти в оборону.

Зато наступательные действия самих оккупантов в направлении Ивановского на Бахмутском направлении захлебнулись.

Это совпало с новой волной слухов о якобы широкомасштабном контрнаступлении ВСУ, что Генштаб опровергает. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба впервые подтвердил, что у Вооруженных сил Украины наконец появилось достаточно оружия для начала наступления.

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