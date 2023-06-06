На фронте наблюдается очевидная активизация боев, что уже отразилось на российских потерях – они резко выросли.

Суточные потери российской армии в Украине резко выросли. За прошедшие сутки оккупанты потеряли убитыми около 800 человек, хотя еще днем ранее их было около 400. В целом с начала вторжения россияне потеряли уже около 211 тысяч 150 своих солдат, сообщает Генштаб ВСУ.

Также несколько подросли вражеские потери в боевой технике. Так, за сутки силами украинской армии уничтожено:

12 танков (всего ‒ 3860),

20 боевых бронированных машин(7543),

36 единиц артиллерии (3603),

6 реактивных систем залпового огня (590),

2 установки ПВО (351),

1 вертолет (299),

23 БПЛА оперативно-тактического уровня (3212),

35 крылатых ракет (1171),

20 автомобилей и автоцистерн (6332),

5 единиц специальной техники (489).

Ситуация на фронте – последние новости

На фронте заметно активизировался российский агрессор. По данным Генштаба, за последние сутки россияне предприняли не менее 40 атак на нескольких направлениях фронта. В частности враг начал атаковать на Шахтерском направлении, где активных боев не было с февраля.

Видео дня

Минувшей ночью россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. К настоящему моменту отмечаются подтопления множества населенных пунктов ниже по течению Днепра.

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