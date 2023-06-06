Суточные потери российской армии в Украине резко выросли. За прошедшие сутки оккупанты потеряли убитыми около 800 человек, хотя еще днем ранее их было около 400. В целом с начала вторжения россияне потеряли уже около 211 тысяч 150 своих солдат, сообщает Генштаб ВСУ.
Также несколько подросли вражеские потери в боевой технике. Так, за сутки силами украинской армии уничтожено:
- 12 танков (всего ‒ 3860),
- 20 боевых бронированных машин(7543),
- 36 единиц артиллерии (3603),
- 6 реактивных систем залпового огня (590),
- 2 установки ПВО (351),
- 1 вертолет (299),
- 23 БПЛА оперативно-тактического уровня (3212),
- 35 крылатых ракет (1171),
- 20 автомобилей и автоцистерн (6332),
- 5 единиц специальной техники (489).
Ситуация на фронте – последние новости
На фронте заметно активизировался российский агрессор. По данным Генштаба, за последние сутки россияне предприняли не менее 40 атак на нескольких направлениях фронта. В частности враг начал атаковать на Шахтерском направлении, где активных боев не было с февраля.
Минувшей ночью россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. К настоящему моменту отмечаются подтопления множества населенных пунктов ниже по течению Днепра.