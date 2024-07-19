За простой план прекращения войны от Трампа будут платить украинцы.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление экс-главы США Дональда Трампа о его способности остановить войну в Украине за 24 часа.

"Вопрос в том, какая цена и кто будет платить? Я не имею в виду, что его (Трамп, - УНИАН) идея в том, чтобы заставить нас платить. Но если он хочет сделать это в течение 24 часов, простой способ - это заставить нас заплатить", - возмутился украинский лидер в интерью BBC.

По его словам, он понимает, что это означает - остановить бои, отдать территории и забыть о санкциях.

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"Путин заберет землю, получит победу для своего общества. Мы никогда не пойдем на это. Никогда. Нет ни одного парня в мире, который мог бы заставить нас к этому", - отрезал Зеленский.

Когда закончится война в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква озвучил сценарий, как заставить РФ к миру.

"Мы будем составлять дорожную карту, план мира, которые будут согласовываться с конкретными пунктами формулы мира - энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, экологическая безопасность и прочее. И дальше от имени мирового сообщества, те страны, которые имеют каналы связи с Россией, передадут эти позиции России. Это будет не только голос Украины, это будет голос большинства в мире. Это должно быть коллективное давление. Россия должна прекратить говорить на языке ультиматумов и односторонних условий, она должна прислушиваться к международному сообществу и голосу большинства", - отметил он.

Недавно Центр Разумкова провел опрос о том, стоит ли Украине сесть за стол переговоров с Россией.

Зеленский сказал, что весь мир должен будет оказывать давление на Москву, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны. При этом чем слабее Россия будет на поле боя, тем сильнее станет Украина за столом переговоров.

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