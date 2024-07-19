По мнению Зеленского, мир должен давить на РФ, чтобы заставить ее к переговорам.

В прошлом месяце в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира по войне в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, которая не была приглашена на первое мероприятие, должна принять участие во втором саммите. Предварительно, он запланирован на ноябрь.

В интервью BBC глава государства сказал, что весь мир должен будет оказывать давление на Москву, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.

"Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", - сказал Зеленский.

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По словам президента, чем слабее Россия будет на поле боя, тем сильнее станет Украина за столом переговоров.

"Осуществляя давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", - отметил он.

Война в Украине - переговоры с РФ

Недавно Центр Разумкова провел опрос о том, стоит ли Украине сесть за стол переговоров с Россией. 44% жителей Украины считают, что настало время для диалога, тогда как 35% убеждены что переговоров не нужно и 21% украинцев еще не определились.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что решать проводить переговоры с Россией или нет должны или военные, или люди, которые имеют отношение к процессу борьбы с врагом. Те люди, которые считают, что нужно садиться за стол переговоров находятся в ненадлежащем информационном пузыре, по его мнению.

The New York Times пишет, что украинская власть планирует начать переговоры с Россией и завершить боевые действия, которые продолжаются на линии фронта протяженностью почти 1000 километров. Сейчас россияне приближаются к ключевой дороге снабжения на востоке, а бои с каждым днем становятся тяжелее и интенсивнее.

Издание El Pais отмечает, что Путин и Си считают, что переговоры между Украиной и РФ состоятся до конца года.

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