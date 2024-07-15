В то же время, большинство не готовы идти на условия Путина.

44% жителей Украины считают, что настало время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией. Соответствующие данные опроса обнародовал Центр Разумкова по заказу ZN.UA.

Зато 35% украинцев ответили, что пока не пришло время для начала переговоров с Россией. Еще 21% - не определились.

Издание также отмечает региональные результаты. Например, в западных регионах Украины 35% респондентов поддержали начало переговоров с РФ. На востоке Украины желающих начать переговоры - лишь 33%. Тогда как в южных регионах этот показатель достигает 60%.

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Кроме того, у людей спросили их отношение к условиям Путина для завершения войны. Так, 83% украинцев ответили, что никогда не согласятся на вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также, 84% ответили, что не согласятся официально отдать эти области агрессору. Еще 77% против того, чтобы с России сняли все санкции.

"А вот относительно того, что нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины должен быть зафиксирован в Конституции Украины, мнения разошлись: 58% против, 22% за. Теперь посмотрим на регионы: только 9% жителей западной Украины допускают внесение таких изменений в Конституцию. Центр дал 25% согласных, восток - 23%. Ну и мы же помним настроения юга? И недаром: 39% жителей этого региона готовы поддержать нейтралитет Украины", - говорится в материале ZN.UA.

Мирные переговоры с РФ: последние новости

Накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что пока нет реалистичного сценария того, как Украине вернуть свои территории. Поэтому он призвал "как можно скорее убедить Россию", что они не могут достичь никакого значительного успеха на поле боя в Украине и должны садиться за стол переговоров.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что пока он не видит смысла вести переговоры с Путиным. Он также пояснил, что "успех", в котором Путин пытается убедить население, базируется на контроле СМИ и дезинформации.

По мнению политолога Владимира Фесенко, до конца 2024 года никаких переговоров о мире между Украиной и Россией не будет.

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