'Горячая фаза' войны может закончиться уже в этом году: Зеленский назвал условие

По его словам, слабость России на поле боя конвертируется в силу Украины за столом переговоров.

"Горячая фаза" войны с Россией может закончиться уже в этом году. Весь мир должен оказать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров о прекращении войны.

Об этом в интервью ВВС заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер допускает, что война закончится дипломатическим путем, а не военным.

"Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", - подчеркнул президент. Видео дня

Зеленский спрогнозировал, что "горячая фаза" войны может закончиться в этом году, если союзники Украины на Западе останутся сильными. Более слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.

"Осуществляя давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование", - добавил Зеленский.

Война в Украине - переговоры с РФ

Недавно Центр Разумкова провел опрос о том, стоит ли Украине сесть за стол переговоров с Россией. 44% жителей Украины считают, что настало время для диалога, тогда как 35% убеждены что переговоров не нужно и 21% украинцев еще не определились.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что решать проводить переговоры с Россией или нет должны или военные, или люди, которые имеют отношение к процессу борьбы с врагом. Те люди, которые считают, что нужно садиться за стол переговоров находятся в ненадлежащем информационном пузыре, по его мнению.

The New York Times пишет, что украинская власть планирует начать переговоры с Россией и завершить боевые действия, которые продолжаются на линии фронта протяженностью почти 1000 километров. Сейчас россияне приближаются к ключевой дороге снабжения на востоке, а бои с каждым днем становятся тяжелее и интенсивнее.

Издание El Pais отмечает, что Путин и Си считают, что переговоры между Украиной и РФ состоятся до конца года.

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