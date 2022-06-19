Резниченко отметил, что этот вражеский "прилет" унес жизни двух людей.

В Днепропетровской области в больнице скончался один из раненых в результате ракетного удара оккупантов по нефтебазе в Новомосковском районе.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки по нефтебазе в Новомосковском районе. Врачи сделали все. Но спасти не удалось", - написал он.

Резниченко отметил, что этот вражеский "прилет" унес жизни двух людей.

"Будьте прокляты все, кто посылает на нас ракеты. Отомстим за каждого погибшего...", - написал председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину. В частности, вражеские ракеты в Новомосковском районе разрушили нефтебазу. Там начался масштабный пожар. Тогда же сообщалось о трех людях, получивших ожоги.

Позже в тот же вечер стало известно, что в Новомосковском районе число пострадавших от ракетного удара по нефтебазе возросло до 11 человек, один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: