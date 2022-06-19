В Днепропетровской области в больнице скончался один из раненых в результате ракетного удара оккупантов по нефтебазе в Новомосковском районе.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"В больнице скончался один из пострадавших из-за ракетной атаки по нефтебазе в Новомосковском районе. Врачи сделали все. Но спасти не удалось", - написал он.
Резниченко отметил, что этот вражеский "прилет" унес жизни двух людей.
"Будьте прокляты все, кто посылает на нас ракеты. Отомстим за каждого погибшего...", - написал председатель ОВА.
Как сообщал УНИАН, вчера вечером российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину. В частности, вражеские ракеты в Новомосковском районе разрушили нефтебазу. Там начался масштабный пожар. Тогда же сообщалось о трех людях, получивших ожоги.
Позже в тот же вечер стало известно, что в Новомосковском районе число пострадавших от ракетного удара по нефтебазе возросло до 11 человек, один из пострадавших - в тяжелом состоянии.