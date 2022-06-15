Русские войска вечером 15 июня обстреляли жилые районы ряда населенных пунктов Днепропетровской области.
Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Ризниченко.
"Нас снова обстреляли. Враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольску и Апостолово. В Зеленодольске попали по жилым кварталам - повреждены несколько многоэтажек", - написал он.
По предварительной информации, люди не пострадали.
Места обстрелов возле домов засеяны кассетными боеприпасами. Работают пиротехники.
В Апостолово в результате обстрелов произошло возгорание в лесополосе. Спасатели укрощают пламя.
Как писал УНИАН, оккупанты обстреляли Апостолово из "Ураганов" утром, 15 июня. В результате чего погибли четыре человека.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Россияне не смогли захватить трассу Бахмут-Лисичанск и устроили бунт командирам - Цимбалюк
- Новый пакет помощи Украине должны согласовать в конце июня - Столтенберг
- Министр обороны США на "Рамштайн-3" призвал не терять время и вооружать Украину