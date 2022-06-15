По предварительной информации, люди не пострадали.

Русские войска вечером 15 июня обстреляли жилые районы ряда населенных пунктов Днепропетровской области.

Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Ризниченко.

"Нас снова обстреляли. Враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольску и Апостолово. В Зеленодольске попали по жилым кварталам - повреждены несколько многоэтажек", - написал он.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Места обстрелов возле домов засеяны кассетными боеприпасами. Работают пиротехники.

В Апостолово в результате обстрелов произошло возгорание в лесополосе. Спасатели укрощают пламя.

Как писал УНИАН, оккупанты обстреляли Апостолово из "Ураганов" утром, 15 июня. В результате чего погибли четыре человека.

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