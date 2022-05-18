Две женщины и мужчина были госпитализированы.

В Днепре в результате ракетного удара пострадали три человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Глава ОВА сообщил уточненную информацию относительно сегодняшних ракетных ударов в Днепре.

"Из-за ракетной атаки по Днепру пострадали три человека. Две женщины и мужчина. У них осколочные ранения", - заявил Резниченко.

Он отметил, что все они в больнице.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в результате ракетного удара по Днепру ранения получила одна женщина. Также повреждены два дома и разрушен объект транспортной инфраструктуры.

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