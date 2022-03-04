Среди военнослужащих Нацгвардии, оборонявших Запорожскую АЭС, есть погибшие и раненые.

Возле города Энергодар сосредоточено около 90 единиц вражеской техники и подразделения "кадыровцев".

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Отмечается, что с 18:00 3 марта враг активно продолжил попытки добраться до объектов Запорожской АЭС. После полуночи начались активные обстрелы позиций, которые охраняли и обороняли военные Национальной гвардии. Противник применял огонь из танков, из стрелкового оружия, а также огонь снайперов.

В результате обстрелов возникло возгорание административного помещения и учебно-тренировочного корпуса. Допустить подразделения ГСЧС к тушению пожара удалось лишь под утро.

Также в МВД сообщили, что возле Энергодара сосредоточено около 90 единиц вражеской техники, подразделения "кадыровцев", которые имели тепловизоры и оружие для эффективного боя в ночных условиях.

Среди личного состава Национальной гвардии Украины есть погибшие и раненые, информация уточняется.

Представители станции заявляют, что на крупнейшей АЭС Европы есть реальная угроза ядерной опасности. Был отключен один блок.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. Спасатели пожар ликвидировали только в 6:20. Информации о погибших и травмированных нет.

Утром в Госатомрегулировании сообщили, что площадка Запорожской АЭС захвачена военнослужащими РФ.

Позже мэр Энергодара Дмитрий Орлов опубликовал в Telegram-канале видеообращение, в котором сообщил, что обстрелов гражданской инфраструктуры и жилых домов не было, а среди мирного населения нет убитых или раненых.

Впоследствии в "Энергоатоме" предположили, что недавнее выступление мэра Энергодара было записано "под дулом автомата".