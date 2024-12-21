По словам аналитиков, целью могла быть сама столица, без выбора конкретного объекта.

Российские войска 20 декабря атаковали Киев баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер" и/или северокорейскими KN-23. Тогда же враг поднимал в воздух МиГ-31К, которые являются носителями Х-47 "Кинжал", но они не осуществили пуски.

Аналитики Defence Express предполагают, что, учитывая точность KN-23, целью вполне могла быть сама столица, без выбора конкретного объекта. Поскольку удар был осуществлен после угроз правителя РФ Владимира Путина и резкой реакции на них президента Украины Владимира Зеленского, у кого-то мог возникнуть вопрос, был ли удар плановый, или все же "капризом" Кремля.

По словам экспертов, враг знает о наличии ПВО в Киеве. 16 мая 2023 года оккупанты совершили крупнейшую целенаправленную атаку с целью уничтожить американскую ЗРК Patriot. Для этой охоты враг применил 16 баллистических ракет от ОТРК "Искандер", Х-47 "Кинжал" и с ЗРК С-400, а также крылатые ракеты и дроны. Однако после отражения этой атаки РФ начала использовать баллистику для ударов по Киеву только во время комбинированных массированных атак.

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Ракетный обстрел 20 декабря велся с использованием только баллистических и аэробаллистических ракет - без крылатых и БПЛА. Как отмечает Defence Express, подготовка крылатых ракет к использованию требует много времени. Сначала стратегические бомбардировщики перемещаются для зарядки по авиабазам. Затем программируются ракеты и подвешиваются на носители. "Калибры" морского базирования также не отличается скоростью.

Кроме того, акцентируют аналитики, если бы удар был заранее запланированным, то скорее всего, был бы комбинированным. Например, как атака 13 декабря, когда противник применил рекордные 287 ракет и дронов.

Однако, хотя подготовка баллистики и занимает меньше времени, "далеко не факт, что враг способен его подготовить за примерно 8 часов". Также Минобороны РФ утверждало, что последняя атака была якобы ответом на удар по производству твердого ракетного топлива "Комбинат Каменский" в Ростовской области, который атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow 18 декабря.

В связи с этим эксперты считают, что хотя атака и была не плановой, а "капризом" Путина. Она все же была ударом в ответ на атаку ракетами, а не слова Зеленского в сторону российского диктатора.

Ракетная атака 20 декабря и что предшествовало

На днях Путин заявил, что никто не может сбить "Орешник" и предложил это "проверить в Киеве".

Позже Зеленский в соцсети Х отреагировал на заявление Путина о вероятной "высокотехнологичной дуэли" российского "Орешника" с западными ПВО: "Люди гибнут, а ему "интересно"... Долбо*об", - написал президент Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 20 декабря Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы.

Около 7.00 Россия продолжила ракетный террор, ударив по Киеву 5-ю баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски осуществлялись из Воронежской и Брянской областей.

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