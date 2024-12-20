Медведев назвал президента Украины "бандеровской мразью" и "просроченной наркоманской гнидой".

Заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев был глубоко поражен последними заявлениями президента Украины Владимира Зеленского в отношении российского диктатора Владимир Путина. В своем Телеграм-канале политик оставил гневный пост, в котором, в частности, "перефразировал" писателя Михаила Булгакова.

"Самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в публичных оскорблениях. И, смею вас уверить, не потому, что нервишки сдали после слов Главы России про дуэль "Орешника" в Киеве с западной ПВО", - написал Медведев.

По его мнению, президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным, что во время прямой линии "блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие".

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"Нет. Оскорбления – средний палец (или, применительно к данному персонажу, его музыкальный "орган" для игры на фортепьянах), который просроченная наркоманская гнида показала… Трампу. Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие", - возмутился замглавы СНБ РФ.

Интересно, что при этом Медведев также "перефразировал" высказывание своего руководителя:

"Президент вчера сказал, что переговоры с этим животным возможны только в случае его легального возвращения на пост главы государства. Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну".

Последние заявления Зеленского о Путине

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ультиматумы Путина относительно так называемых "стамбульских соглашений". По словам главы государства, Украина ничего не подписывала и никаких соглашений не существовало, а Путин - "главный нацист сегодня на планете", "просто старый фантазер", который "живет в другом мире, в своем аквариуме".

Позже Зеленский в соцсети Х отреагировал на заявление Путина о вероятной "высокотехнологичной дуэли" российского "Орешника" с западными ПВО: "Люди гибнут, а ему "интересно"... Долбо*об", - написал президент Украины.

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