'Можем проверить в Киеве': Путин заявил, что никто не может сбить 'Орешник'

Диктатор предложил западным военным провести "высокотехнологичную дуэль XXI века" для доказательства мощности ракеты.

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз похвастался межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник".

Во время так называемой "прямой линии" российский правитель заявил, что "Орешник" - это "современное, очень новое оружие". Более того, Путин предложил западным военным провести "высокотехнологичную дуэль XXI века" для доказательства мощности ракеты.

"Шансов у Запада никаких нет, чтобы сбить эти ракеты... Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет", - отметил Путин.

Видео дня

Он также похвастался, что дальность "Орешника" составляет до 5,5 тысячи километров. Новые противоракетные комплексы, расположенные в Польше, не перехватят "Орешник" в воздухе.

Впрочем, Путин не знает, почему ракетный комплекс назвали именно "Орешником".

В то же время глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко прокомментировал хвалебные заявления Путина об этой ракете.

"Почему Путин упорно умалчивает один неудачный пуск "Орешника"?", - написал Коваленко, добавив эмоджи улыбки.

Ракета "Орешник" - последние новости

Ранее военный эксперт Иван Киричевский рассказал о производстве баллистической ракеты "Орешник" в РФ. По его словам, формально Украина не имеет средств для сбивания "Орешника".

Кроме того, в СНБО опровергли заявления о том, что Россия может "штамповать" ракеты "Орешник" по 300 штук в год. Из-за санкций в РФ существенно замедлился цикл производства высокотехнологичных ракет, заявили в Центре противодействия дезинформации.

Вас также могут заинтересовать новости: