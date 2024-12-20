Взрывы в Киеве: горят автомобили и крыша дома, есть жертва

По меньшей мере два человека пострадали в результате вражеских обстрелов.

Утром 20 декабря Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, в Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба. Загорелось 5 автомобилей. В Днепровском районе поврежден недострой. В Соломенском - горит здание. Обломки также упали в Шевченковском районе.

Как уточнил мэр Виталий Кличко, в Голосеевском районе в результате обстрелов повреждена тепломагистраль. В Шевченковском районе продолжается пожар. Двух человек госпитализировали.

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"В результате вражеской атаки обломки упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Есть возгорания - на крышах зданий, также горят машины. Также повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе. Везде работают экстренные службы", - отметил Кличко.

По обновленным данным КГГА, в Голосеевском районе погиб человек.

РФ накопила ракеты для атак на Украину

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 ноября россияне имели на вооружении 220 крылатых ракет, 390 калибров, 350 "Искандер-М", "Искандер-К" и 70 "Кинжалов".

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, Украина постоянно отслеживает этот вопрос, а публикации, которые появились в СМИ по количеству ракет, являются корректными.

В то же время эксперт Богдан Долинце заявил, что РФ ежемесячно может производить по 150 ракет как средней, так и малой дальности. Следовательно, в начале декабря в арсенале россиян было накоплено до 1500 ракет различного типа.

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