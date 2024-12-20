Это посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории.

В Киеве в результате российской ракетной атаки пострадали шесть иностранных посольств. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер МИД Георгий Тихий.

Спикер отметил, что сегодняшней ракетной атакой российский диктатор Владимир Путин "подтвердил даннное ему вчера президентом Украины почетное звание".

При этом, по его словам, сегодня в Киеве в результате обстрела получили повреждения ряд иностранных посольств.

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"Все эти посольства размещены в одном здании, которое получило существенные повреждения в результате российского ракетного удара. Это посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. В помещениях выбиты окна, двери, фрагменты потолков", - сообщил Тихий.

Спикер сказал, что удары по дипломатическим учреждениям - это абсолютно варварское нападение.

"Повсюду в мире - это пересечение всех возможных красных линий и вообще международных правил - удары по дипучреждениям. И Россия подтверждает снова свой статус абсолютного варвара", - сказал Тихий.

Он добавил, что, по имеющейся информации, никто из иностранных дипломатов не пострадал.

"Украинская сторона уже проводит оценку уровня повреждений и собственно занимается ликвидацией последствий этих повреждений дипломатических учреждений", - добавил спикер МИД.

Ракетная атака на Киев - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 20 декабря Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы. В КГВА сообщили, что в результате этого удара зафиксировано падение обломков в нескольких районах города. Есть погибший и 10 пострадавших.

В Воздушных силах сообщили, что удар по Киеву нанесен 5-ю баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Брянской областей, ПВО сбила все ракеты.

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