Утром оккупанты атаковали баллистикой столицу, нанеся значительные повреждения в ряде районов.

Россия с ночи атаковала Украину беспилотниками и баллистическими ракетами. С ночи до утра в ряде областей работала ПВО.

Как сообщили в Воздушных силах, в ночь 20 декабря противник нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и 65-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях. 20 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны без негативных последствий.

В результате ночного ракетного-дронового удара поражены частные, многоквартирные дома, лечебные учреждения, складские помещения и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях.

Около 7.00 Россия продолжила ракетный террор, ударив по Киеву 5-ю баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски осуществлялись из Воронежской и Брянской областей.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву. К сожалению, после коварной вражеской атаки есть последствия на земле. Обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушения в пяти районах столицы, к сожалению, есть погибшие и раненые", - отметили в Воздушных силах.

Ракетная атака 20 декабря - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 20 декабря Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеской атаки зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы.

В КГВА сообщили, что россияне нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. Вероятно, враг применил аэробаллистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23. В результате этого удара зафиксировано падение обломков в нескольких районах города. Есть погибший и 10 пострадавших.

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