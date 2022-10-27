Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по врагу.

За сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах семи населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

"За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также рассказали, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пунктов и зенитного ракетного комплекса.

"За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 ударных БПЛА врага", - добавили в Генштабе.

Между тем, воины ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами и 6 других важных военных объектов противника.

Ситуация на фронте - что известно

С 24 февраля российская армия потеряла уже более 68 тысяч солдат. Для пополнения "пушечного мяса" 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию, под которую должны были попасть 300 тысяч россиян.

За сутки 26 октября оккупанты нанесли 18 авиационных, четыре ракетных удара и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись города Купянск, Дружковка и Запорожье

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