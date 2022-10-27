На линии фронта в основном уничтожают мобилизованных, отметил эксперт.

Мобилизованных россиян военное командование РФ отправляет во временно оккупированные города Херсон и Берислав Херсонской области для использования в режиме уличных боев, поскольку они не готовы воевать именно на линии фронта.

Жизнь человека, немеющего воевать, дольше в городских условиях, чем в поле, рассказал военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

Эксперт отметил, что на линии фронта в основном ликвидируют мобилизованных, поскольку они не готовы воевать там.

"Почему, кстати, может быть, и приняло решение военное командование россиян мобилизованных отправлять в тот же Херсон, Берислав в режиме уличных боев использовать. Потому что очень легко научить человека, в принципе, просто обращаться с автоматом - хватит… отстрелять три рожка, чтобы он понял, с какой стороны жать и… в какую строну направлять автомат. А здесь уже, в городе, легко все-таки спрятаться…", - сказал полковник.

Ситуация в Херсонской области во время войны с Россией - самое важное

В конце августа армия Украины пошла в контрнаступление на разных направлениях. В частности, в Херсонской области по состоянию на 21 октября уже освобождены 88 населенных пунктов.

Американский Институт изучения войны (ISW) предупредил, что противник способен атаковать Каховскую гидроэлектростанцию, обвинить в этом Киев, а потом использовать возникшее наводнение для прикрытия своего отступления с части Херсонской области.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорила, что в Херсоне враги ведут активную подготовку к уличным боям.

Позже глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что противникам опасно для жизни оставаться в Херсоне и вести уличные бои с нашей армией, поскольку путей отступления не будет - в городе ВСУ контролируют все мосты через Днепр.

Справка УНИАН. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о старте мобилизации военных, которых отправили в запас.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил, что призвать планировали около 300 тыс. человек. В росСМИ появилась другая информация - журналисты сообщили о планах мобилизовать более 1 млн россиян. РФ начали массово покидать мужчины.

Позже не раз появлялась информация, что мобилизовали людей без военного опыта, с плохим состоянием здоровья и без подготовки отправляли на фронт.

По официальным данным росссийской стороны, за первый месяц путинской мобилизации ликвидированы 26 граждан РФ, а еще по меньшей мере 30 человек даже не доехали до фронта живыми.

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