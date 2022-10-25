За сутки ликвидировано около 480 оккупантов, и сейчас потери вражеского войска превышают 68,4 тыс. человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.10 ориентировочно составили: личного состава около 68420 (+480 за минувшие сутки) лиц ликвидирован", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, на сегодня уничтожены также вражескую технику: танков 2611 (+21) единиц, боевых бронированных машин ‒ 5321 (+26) единиц, артиллерийских систем – 1674 (+1) единиц, РСЗО – 377 (+2) единиц, средств ПВО ‒ 190 (+1) единиц, самолетов – 271 (+1) единица, вертолетов – 248 (+3), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1372 (+2), автомобильной техники и автоцистерн – 4054 (+10) единиц.
За время войны враг потерял также уже 16 кораблей.
В Генштабе отмечают, что данные об общих потерях врага уточняются.
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