Вражеским ударам подверглись Купянск, Дружковка и Запорожье.

За сутки противник нанес 18 авиационных и четыре ракетных удара по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В течение суток противник нанес 18 авиационных и 4 ракетных удара и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись города Купянск, Дружковка и Запорожье", - говорится в сообщении.

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В Генштабе рассказали, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Между тем, Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе и применения ударных БПЛА.

Отмечается, что на других направлениях враг осуществлял обстрелы.

Так, на Слобожанском направлении оккупанты атаковали с территории РФ, с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелечье, Двуречная, Каменка, Красное и Старица.

На Купянском направлении российские захватчики били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Котляровка и Фиголівка.

Между тем, по информации Генштаба, на Лиманском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Торское, Ямполовка, спорное, Невское, Верхнекаменское и Заречное.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленопілля и Озарянівка, а на Авдеевском направлении противник наносил огневого поражения в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Александрополь и Новокалинове.

На Новопавлівському и Запорожском направлениях враг осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Времівка, Дорожнянка, Малиновка, Новоукраинка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новопіль, Нескучное, Ольгевское и Белогорье.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы 20 населенных пунктов, что неподалеку с линией соприкосновения. От огня вражеской реактивной артиллерии пострадал Никополь.

Ситуация на фронте - что известно

24 февраля Российская Федерация начала полномасштабную войну против Украины. За восемь месяцев войны российские оккупанты не только не получили весомых достижений на поле боя, но и совершили тысячи военных преступлении и начали терять уже захваченные территории.

За это время количество российских оккупантов сократилось на более 68 тысяч солдат. Из-за этого 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ, под которую должны были попасть 300 тысяч резервистов.

За сутки 25 октября Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов. При этом в течение суток враг нанес ракетный удар и совершил 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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