На Херсонщине оккупанты проникают в частные дома и грабят местных жителей.
"В населенном пункте Любимовка временно занятой территории Херсонской области оккупанты, под видом поиска диверсионно-разведывательных групп, незаконно проникают в частные дома и грабят имущество местных жителей", - говорится в сообщении Генштаб ВСУ.
Ранее, как писал УНИАН, стало известно, что и на оккупированной Луганщине российские войска терроризируют население. Так, по данным Генштаба ВСУ, на временно занятых территориях Луганской области продолжаются мероприятия принудительного переселения местных жителей. В частности, в город Луганск принудительно перемещены жители Беловодска.
Война в Украине: ситуация на Херсонщине
После освобождения Херсона 11 ноября 2022 года, россияне начали активно обстреливать Херсонскую область. Да, оккупанты ударили по гуманитарному пункту в Белозерке, в результате ранения получили пять человек.
Как рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, учитывая разделение Днепром, сейчас на юге продолжается контрбатарейное противостояние сил вдоль линии соприкосновения.
На Херсонщине россияне также продолжают мародерить и грабить украинцев. Отмечается, что оккупанты воруют даже велосипеды. На этот раз пострадали жители Каховского района Херсонской области.
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