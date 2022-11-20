По данным Генштаба ВСУ, пока что оккупанты ведут позиционную войну.

Российские оккупанты снова начали красть транспорт у украинцев. В этот раз пострадали жители Каховского района Херсонской области.

По данным Генштаба ВСУ, россияне продолжают мародерить и грабить украинцев. Отмечается, что оккупанты воруют даже велосипеды.

"Местных жителей лишают личных автомобилей, мотоциклов и даже велосипедов", - отметили украинские военные.

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Кроме того, на Херсонском направлении россияне ведут позиционную оборону и усовершенствуют фортификационное оборудование. Россияне вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Велетенское, Новокаиры, Новотягинка, Понятовка, Токаровка и города Херсон.

Побег россиян из других районов Украины - что известно

Российские оккупанты не первый раз крадут транспорт у украинцев, проживающих на временно оккупированной территории. Россияне воровали все - от автомобилей до велосипедов. Как правило, это свидетельствовало о подготовке к побегу.

К примеру, во время побега из Изюма российкие оккупанты использовали велосипеды, потому что у них не было горючего для военной техники.

При этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о "народной примете", согласно которой, если "вторая армия мира" начинает отбирать велосипеды у гражданских - то это к "жесту доброй воли".

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