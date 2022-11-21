Мины нашли почти в каждом кабинете.

Российские захватнические войска перед отступлением из Херсона заминировали почти все кабинеты в здании Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в своем Telegram-канале. Он опубликовал видео, на котором можно увидеть одно из таких минирований.

"Вот такие находки "русского мира". Мина МЛ7 заложена под принтер. И еще много "сюрпризов" найдено во время разминирования здания Службы безопасности Украины в Херсоне. Мины были почти в каждом кабинете", - сообщил Назаров.

Видео дня

По словам спикера ОК "Юг", многие находки относятся к "неснимаемым устройствам", поэтому их можно лишь взорвать.

Освобождение Херсона

Как сообщал УНИАН, 9 ноября российское командование объявило о выводе своих войск с правого берега Днепра на Херсонщине.

Российские захватчики отошли на левобережье, а часть войск начали перебрасывать на другие направления.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, где их громко встречали местные жители. Уже 14 ноября освобожденный город посетил президент Украины Владимир Зеленский.

12 ноября президент сообщил, что украинские военнослужащие уже установили контроль над 60 населенными пунктами в Херсонской области.

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