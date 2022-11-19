Обстрел произошел в пгт. Белозерка, когда люди получали хлеб.

В Херсонской области российские захватчики обстреляли гуманитарную точку, ранены 5 человек.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, отметив, что обстрел произошел в Белозерке Херсонской области.

"Российские террористы обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. Произошло это в Белозерке Херсонской области. В результате коварного обстрела ранены 5 человек", - отметил он.

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Ситуация в Херсонской области:

11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

В тот же день, 11 ноября, стало известно, что "Укрпочта" выпускает памятную почтовую марку "Херсон - это Украина".

12 ноября в офисе президента сообщили, что в Херсоне и области уже работают главы областной, районной и городской военных администрации, а также сотрудники местных полиции и Службы безопасности Украины.

13 ноября в оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что с начала недели на правом берегу Днепра деоккупированы 179 населенных пунктов, в том числе города Херсон и Снигиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

14 ноября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям находили в Херсоне растяжки с гранатами на базовых станциях мобильной связи, что замедляет процесс восстановления связи.

16 ноября стало известно, что Херсон получит еще 210 терминалов "Старлинк" для налаживания интернет-связи.

15 ноября 2022 года "Укрпочта" начала выплаты пенсий в Херсоне.

19 ноября в Минцифры заявили о том, что в Херсоне враг разрушил практически все оптоволоконные узлы.

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