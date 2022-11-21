Отмечается, что на временно занятых российскими оккупантами территориях Луганской области продолжаются мероприятия принудительного переселения местных жителей.

На Луганщине продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Силы обороны Украины героически сдерживают превосходящие силы противника.

Так, как сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, в районе населенного пункта Сиротино Луганской области подтверждено поражение колонны российских оккупационных войск ВСУ. Информация о потерях противника уточняется.

"На временно занятых территориях Луганской области продолжаются мероприятия принудительного переселения местных жителей. В частности, в город Луганск принудительно перемещены жители Беловодска", - отметили в Генштабе.

Война в Украине: ситуация на Луганщине

На Восточном фронте сейчас идут самые тяжелые бои. По данным ВСУ, военная операция по освобождению Луганской области будет сложной, потому что российские оккупанты успели закрепиться на территории региона и получили поддержку в виде боевиков так называемой "ЛНР" и сил, которые сбежали из Харьковщины. Новоприбывшие противники располагаются в пустых домах украинцев.

18 ноября стало известно, что российские захватчики перемещают к временно оккупированному Новоайдара (Луганская область) войска из Херсонщины.

Однако, известно, что мобилизованы россияне возмущены перемещения из-под Херсона в Луганская область.

По последним данным, в Луганской области освобождены уже 12 населенных пунктов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении. Враг отмечает значительные потери.

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