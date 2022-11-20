Она отметила, что надо помнить о гибридности этой войны и о "силе информационного фронта".

Российским оккупантам не дает покоя украинская противовоздушная оборона и они пытаются вычислить ее позиции.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

Она отметила, что российским оккупантам не дает покоя наша противовоздушная оборона, ее качество и организация. По ее словам, "они (оккупанты - УНИАН) все же пытаются".

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"Поэтому обращаемся каждый раз с тем, что не следует торопиться и предупреждать, мол, вот сейчас в определенном регионе сработала ПВО, и что взрывы, которые вы слышите, - это работают наши. Помните о том, когда работают наши, они работают для того, чтобы была безопасность", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что если кто-то об этом сообщает, даже не называя конкретных координат, то это все равно ориентир для врага, на каких направлениях сосредоточены силы ПВО.

Гуменюк подчеркнула, что нужно помнить о гибридности этой войны и о "силе информационного фронта".

Помощь Украине от партнеров

16 ноября министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по итогам состоявшегося в онлайн-формате заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-7") заявил, что речь шла об усилении Украины благодаря предоставлению систем противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов.

Он поблагодарил Швецию за решение предоставить Украине существенный пакет помощи на сумму $287 млн. В этот пакет входят ключевые возможности, в том числе система противовоздушной обороны, которая укрепит способность Украины в самообороне "против российских постоянных жестоких нападений".

Также министр обороны США сообщил, что Испания пообещала отправить в Украину две дополнительные пусковые установки Hawk и ракеты к ним.

Кроме того, по его словам, Германия сделала очень необходимые пожертвования систем противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Также Польша обязалась предоставить дополнительные артиллерийские и танковые снаряды, а также ПВО ближнего радиуса действия.

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