Местное население призывают быть внимательными и осторожными.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждают о минах-ловушках с растяжками, которые оккупанты расставляют в разных уголках страны.

В сообщении говориться, что факты установки оккупантами подобных ловушек были замечены в Киеве и Херсоне. Враг Украины не гнушается любых способов и оставляет их вблизи объектов гражданской инфраструктуры.

Что делать, когда увидели подозрительный предмет:

Ни в коем случае не трогайте его.

Немедленно сообщите об обнаружении подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).

Предупредите прохожих о возможной опасности.

Отойдите подальше от подозрительного предмета.

Не используйте мобильный телефон вблизи подозрительного предмета.

Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.

Ранее Служба безопасности Украина обнародовала подробную инструкцию, что делать в случае обнаружения вражеских ДРГ или диверсантов, которые сейчас топчут наши земли. Прежде всего – сохраняйте спокойствие и помогайте задерживать оккупантов. Не верьте их фейкам.

А до этого уже в Минздраве предложили видео базовых курсов медицинской помощи. Умение оказать первую доврачебную помощь – элементарный, но очень важный навык. А в период военного времени – особенно.

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