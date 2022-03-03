В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждают о минах-ловушках с растяжками, которые оккупанты расставляют в разных уголках страны.
В сообщении говориться, что факты установки оккупантами подобных ловушек были замечены в Киеве и Херсоне. Враг Украины не гнушается любых способов и оставляет их вблизи объектов гражданской инфраструктуры.
Что делать, когда увидели подозрительный предмет:
- Ни в коем случае не трогайте его.
- Немедленно сообщите об обнаружении подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).
- Предупредите прохожих о возможной опасности.
- Отойдите подальше от подозрительного предмета.
- Не используйте мобильный телефон вблизи подозрительного предмета.
- Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.
Ранее Служба безопасности Украина обнародовала подробную инструкцию, что делать в случае обнаружения вражеских ДРГ или диверсантов, которые сейчас топчут наши земли. Прежде всего – сохраняйте спокойствие и помогайте задерживать оккупантов. Не верьте их фейкам.
А до этого уже в Минздраве предложили видео базовых курсов медицинской помощи. Умение оказать первую доврачебную помощь – элементарный, но очень важный навык. А в период военного времени – особенно.