На Луганском направлении Жданов ожидает самых ожесточенных боев.

По ракетным ударам ситуация в ближайшее время в Украине будет очень сложная.

Об этом в эфире Freedom рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Россия будет стараться наносить по нам как можно больше ракетных ударов по разным городам Украины. Дальность российских ракет, к сожалению, покрывает всю территорию Украины", - высказался аналитик.

По его словам, ракетные удары будут связаны с несколькими мероприятиями, в том числе политическими.

"Сегодня (23 июня - ред.) саммит, который должен дать нам статус кандидата в члены ЕС. 28 июня у нас День Конституции. Тоже политический праздник для Украины и очень болезненный для Путина", - объяснил эксперт.

Он добавил, что на Луганском направлении ждет самых ожесточенных боев.

"Последний рывок российской армии. Если они там не добьются успеха, дальше им придется переходить к оперативной паузе. Нет больше резервов, которые можно бросить в бой", - подытожил Жданов.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. В ближайшее время враг может захватить Лисичанск, предупреждают эксперты из ISW.

Вместе с тем в районе Белогоровки оккупанты отказались форсировать Северский Донец, боясь новых больших потерь в технике и живой силе.

21 июня противник снова атаковал ВСУ на Славянском направлении, а в Харьковской области пытается удержать украинских силы и не допустить их выход к российской границе.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, целями России является захват Северодонецка, поход со стороны юга к Лисичанску и движение со стороны Попасной с дальнейшим установлением контроля над трассой Лисичанск-Бахмут.

Премьер Британии Борис Джонсон считает, что РФ может исчерпать ресурсы в боях на Донбассе.