Разрушены два предприятия, несколько многоэтажек, есть погибший.

В результате вражеского обстрела Николаева погиб один человек, двое – получили ранения, разрушены два предприятия и повреждены несколько домов.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич во время информационного телемарафона.

"В настоящее время есть информация о пострадавших двух частных предприятиях, на территории которых были горюче-смазочные материалы. Одна школа пострадала: выбиты окна, повреждена крыша, и пять многоэтажек... в них выбиты входные двери, окна", – рассказал он.

Также, по словам Сенкевича, еще в четырех частных домах выбило окна, двери и сорвало крыши.

Кроме этого, в результате попадания ракеты в одно из предприятий произошло возгорание материалов, из-за этого почти весь город окутал черный дым.

"Пожарные работают, но фактически там все должно догореть, потому что потушить это невозможно", – отметил городской голова.

Информация о погибших и пострадавших уточняется, сообщил Сєнкевич.

Как сообщал УНИАН, сегодня российские захватчики ударили по Николаеву семью ракетами.

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